Sky WiFi abbinato a Sport e Cinema UHD in offerta con attivazione gratuita

Sky Wifi abbinato a Sky Sport o Cinema UHD è in offerta con sconto per 18 mesi e attivazione gratuita. Rappresenta una delle soluzioni più complete e competitive del panorama italiano, pensata per chi desidera navigare senza limiti e vivere lo sport o il cinema con la massima intensità. Attiva Sky WiFi a 22,90€ Vodafone fibra a 27,95€ con tutto senza limiti. Sky WiFi con Sport o Cinema, a te la scelta. Sky Wifi si basa su una rete in fibra ottica pura (FTTH), capace di raggiungere velocità fino a 1 Gbps. Il modem Sky Wifi Hub, incluso nell’offerta, garantisce una copertura uniforme in tutta la casa grazie alla tecnologia WiFi 6, ideale per streaming in 4K, gaming online e smart working. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Sky WiFi abbinato a Sport e Cinema UHD in offerta con attivazione gratuita

