Sky | McTominay titolare contro il Psv Lucca riconfermato davanti

Questa sera il Napoli affronterà il Psv fuori casa alle 21 per il terzo match di Champions League. Sky Sport ha riportato quella che dovrebbe essere la formazione degli azzurri schierata dal tecnico Antonio Conte, con il dubbio che rimane su Scott McTominay. La probabile formazione del Napoli contro il Psv. Con il 4-1-4-1, gli azzurri che dovrebbero scendere in campo nell’undici titolare saranno i seguenti: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Dunque, Scott McTominay dovrebbe partire dal primo minuto nonostante l’infortunio alla caviglia e i punti di sutura applicati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

