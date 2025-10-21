SIU a Roma la conferenza Antibiotico-resistenze in Urologia
R oma, 16 ott. (askanews) – Si è svolta a Roma la conferenza “Antibiotico-resistenze in Urologia”, un appuntamento promosso dalla Società Italiana di Urologia per coinvolgere istituzioni, clinici e società scientifiche in un dibattito sulla crescente diffusione delle resistenze batteriche agli antibiotici. Il Prof. Giuseppe Carrieri, Presidente SIU, ha dichiarato: “È un’iniziativa volta a sensibilizzare non soltanto l’opinione pubblica, ma anche la comunità medica e scientifica. Si stanno sviluppando dei batteri resistenti a qualsiasi tipo di terapia antibiotica. Questo fattore lega le mani a noi clinici nella cura di patologie ed infezioni che, ad oggi, facciamo più fatica a contrastare perché gli antibiotici sono diventati spesso inefficaci”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
Roma, 6-8 novembre 2025 Sulle droghe abbiamo un Piano! In vista della Conferenza Nazionale sulle Dipendenze che il Governo organizza a Roma il 7 e 8 novembre prossimi, associazioni e movimenti impegnati per la riforma delle fallimentari politiche Vai su Facebook
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Inter - X Vai su X
SIU, a Roma la conferenza "Antibiotico-resistenze in Urologia" - resistenze in Urologia", un appuntamento promosso dalla Società Italiana di Urologia per coinvolgere istituzioni, clinici e soc ... lanazione.it scrive
Antibiotico- resistenza, urologi: "Rischia di diventare catastrofe sanitaria" - A lanciare l’allarme è Giuseppe Carrieri, presidente della Società italiana di urolo ... Si legge su msn.com
Antibiotico resistenza, urologi: "Ora nuova stagione di consapevolezza e responsabilità" - 'Dobbiamo intervenire subito, preservare l’efficacia delle terapie antibiotiche e promuovere una cultura ... Segnala notizie.tiscali.it