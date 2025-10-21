siu a roma la conferenza antibiotico resistenze in urologia

R oma, 16 ott. (askanews) – Si è svolta a Roma la conferenza “Antibiotico-resistenze in Urologia”, un appuntamento promosso dalla Società Italiana di Urologia per coinvolgere istituzioni, clinici e società scientifiche in un dibattito sulla crescente diffusione delle resistenze batteriche agli antibiotici. Il Prof. Giuseppe Carrieri, Presidente SIU, ha dichiarato: “È un’iniziativa volta a sensibilizzare non soltanto l’opinione pubblica, ma anche la comunità medica e scientifica. Si stanno sviluppando dei batteri resistenti a qualsiasi tipo di terapia antibiotica. Questo fattore lega le mani a noi clinici nella cura di patologie ed infezioni che, ad oggi, facciamo più fatica a contrastare perché gli antibiotici sono diventati spesso inefficaci”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

