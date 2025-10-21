Sisma prorogato il Superbonus

Proroga a fine 2026 per ultimare i lavori del Superbonus anche per chi aveva presentato il progetto prima di marzo 2024. A dare l'annuncio è Diego Camillozzi, presidente dell'associazione "La terra trema noi no", con sede a Muccia ma operante in tutto il maceratese. "Promessa mantenuta (manca solamente la bollinatura) – ha scritto –. Ringraziamo il commissario Guido Castelli, il governo, i ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, il governatore Francesco Acquaroli e sinceramente qualche merito me lo voglio prendere anch'io per averli perseguitati, per ottenere la proroga a fine 2026 per ultimare i lavori del Superbonus anche per chi aveva presentato il progetto prima di marzo 2024.

