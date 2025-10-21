Sisma prorogato il Superbonus

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proroga a fine 2026 per ultimare i lavori del Superbonus anche per chi aveva presentato il progetto prima di marzo 2024. A dare l’annuncio è Diego Camillozzi, presidente dell’associazione "La terra trema noi no", con sede a Muccia ma operante in tutto il maceratese. "Promessa mantenuta (manca solamente la bollinatura) – ha scritto –. Ringraziamo il commissario Guido Castelli, il governo, i ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, il governatore Francesco Acquaroli e sinceramente qualche merito me lo voglio prendere anch’io per averli perseguitati, per ottenere la proroga a fine 2026 per ultimare i lavori del Superbonus anche per chi aveva presentato il progetto prima di marzo 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sisma prorogato il superbonus

© Ilrestodelcarlino.it - "Sisma, prorogato il Superbonus"

Altri contenuti sullo stesso argomento

SISMA 2009: SUPERBONUS, SUPER PASTICCIO. - L’AQUILA – Superbonus sulla ricostruzione post terremoto 2009 dell’Aquila, super pasticcio che sta tenendo con il fiato sospeso famiglie e imprese che non sanno se avranno la copertura e la possibilit ... Scrive abruzzoweb.it

sisma prorogato superbonusLe novità edilizie della Legge di Bilancio: agevolazioni ridotte per il sismabonus. Prorogato bonus casa - Tutte le novità edilizie della Legge di Bilancio La nuova Legge di ... energiaoltre.it scrive

Ricostruzione post sisma: "Estendere il Superbonus" - In arrivo novità per i comuni del sisma dell’Emilia del 2012 che ha visto colpire duramente Cento e tutto l’alto ferrarese e il capoluogo. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sisma Prorogato Superbonus