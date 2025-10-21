Siria e Libano dopo Gaza La visione Usa sul Mediterraneo firmata da Tom Barrack

Il memorandum pubblicato da Tom Barrack, ambasciatore statunitense in Turchia e inviato speciale per la Siria, segna un momento di chiarezza nella strategia mediorientale dell'amministrazione Trump. Nel testo, intitolato "Syria and Lebanon Are the Next Pieces for Levant Peace", Barrack delinea con linguaggio diplomatico ma inequivocabile la reale fase due del progetto americano per la stabilità regionale: dopo la tregua di Gaza, la ricostruzione della Siria e la normalizzazione del Libano. Il documento si apre ricordando il 13 ottobre 2025, giorno del vertice di Sharm el-Sheikh, quando la liberazione degli ostaggi e l'avvio dei negoziati di pace sono stati accompagnati dall'approvazione di un "piano di rinnovamento in venti punti" proposto dal presidente Donald Trump.

