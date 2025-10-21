sir perugia stasera si parte attesa per la trasferta a monza

PERUGIA – Prende il via la superlega maschile, ieri le sfide della prima giornata, oggi entra in scena la Sir Susa Scai Perugia. I campioni continentali in carica si sono ulteriormente rinforzati e presentano un organico pazzesco, con una panchina straordinaria. Nella fase di preparazione sono arrivate prove convincenti nel test con Civitanova Marche e nella tournée a Tokyo, ma le gare con i tre punti in palio sono molto diverse dalle amichevoli. Si comincia da una trasferta sul campo della Vero Volley Monza (ore 20,30 con diretta Dazn), rivale che ha cambiato molto e dunque da prendere con le molle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

