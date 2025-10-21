Sinner spiazza tutti | il riferimento ad Alcaraz è netto

Jannik Sinner, stella del tennis e tifoso del Milan, ha risposto con entusiasmo a ‘Sky Sport 24’, paragonando il campione Luka Modric a un tennista di vertice, durante un’intervista rilasciata oggi a margine di un evento promozionale. Il numero uno italiano ha indicato Carlos Alcaraz come “il Modric del tennis”, sottolineando la loro mentalità vincente e la capacità di inventare giocate straordinarie. Sinner pazzo di Modric: il paragone con Alcaraz spiazza i tifosi. Il campione italiano ha descritto Modric come un fuoriclasse che “vede il gioco” come pochi, proprio come Alcaraz sul campo da tennis. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Sinner spiazza tutti: il riferimento ad Alcaraz è netto

