Sinner salta la Coppa Davis | politica e campioni fanno scudo

Attorno a Jannik Sinner si è acceso un dibattito rovente. La sua scelta di non prendere parte alla Coppa Davis di Bologna (18-23 novembre) ha spaccato opinioni e pance. Eppure, accanto alle critiche, prende corpo un fronte che lo difende con forza: voci della politica e dello sport invitano a non processare un campione. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sinner salta la Coppa Davis: politica e campioni fanno scudo

Leggi anche questi approfondimenti

?PANATTA DURO: 'Sinner salta la Davis? Per noi era sacra. Lo sforzo andava fatto!' "Avrebbe senso giudicare gli avvenimenti di oggi, le persone, i loro comportamenti, con il metro di ieri? Fossi stato in lui uno sforzo in più lo avrei fatto. Un tennis da ripensar - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Davis, Sinner imputato al tribunale dell’italianità https://ilfaroonline.it/2025/10/21/jannik-sinner-salta-finali-coppa-davis-australian-open/621335/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Sinner, Panatta sul rifiuto alla Coppa Davis: «Non avrei mai rinunciato, poteva fare uno sforzo anche per evitare le polemiche». Ecco cosa ha detto l'ex tennista - Jannik Sinner ha rinunciato alla Coppa Davis 2025, come annunciato dall'allenatore della nazionale Volandri nella giornata di lunedì e come confermato dallo stesso Jannik. Riporta ilgazzettino.it

Sinner salta la Coppa Davis 2025: chi sono i convocati dell’Italia per le finali di Bologna VIDEO - Clamoroso nel tennis italiano: Jannik Sinner non prenderà parte alle finali di Coppa Davis 2025. Scrive msn.com

Sinner spiega la rinuncia alla Coppa Davis: "Una settimana in più è importante, sembra una banalità ma non lo è" - Jannik Sinner ha parlato a Sky spiegando brevemente il perché alla rinuncia della Coppa Davis: "E' stata una decisione difficile, ... Secondo eurosport.it