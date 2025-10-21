Sinner salta la Coppa Davis | politica e campioni fanno scudo

Attorno a Jannik Sinner si è acceso un dibattito rovente. La sua scelta di non prendere parte alla Coppa Davis di Bologna (18-23 novembre) ha spaccato opinioni e pance. Eppure, accanto alle critiche, prende corpo un fronte che lo difende con forza: voci della politica e dello sport invitano a non processare un campione. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

