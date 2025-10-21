Sinner riparte dall' Open di Vienna domani incontra Altmaier

È un finale di stagione intenso per Jannik Sinner che, dopo aver battuto Carlos Alcaraz al Six Kings Slam di Riad, è corso a Vienna per l'Erste Bank Open, uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Sinner, numero 2 del ranking mondiale e testa di serie numero 1 del torneo, debutta domani contro il tedesco Daniel Altmaier. Dove vedere Sinner-Altmaier all'ATP 500 di Vienna in streaming. Possiamo seguire tutte le partite di Jannik Sinner a Vienna - a partire da quella di domani vs Daniel Altmaier a un orario ancora da definire - sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV.

