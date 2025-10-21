Sinner non partecipa alla Coppa Davis | condividete la sua scelta?

Liberoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sinner non partecipa alla coppa davis condividete la sua scelta

© Liberoquotidiano.it - Sinner non partecipa alla Coppa Davis: condividete la sua scelta?

Argomenti simili trattati di recente

sinner partecipa coppa davisQuest’anno Jannik Sinner non giocherà con l’Italia le finali di Coppa Davis di tennis - Jannik Sinner non giocherà con la Nazionale italiana le finali di Coppa Davis di tennis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre (a cui partecipano otto squadre). Secondo ilpost.it

sinner partecipa coppa davisPerché Sinner ha deciso di rinunciare alla Coppa Davis con l’Italia, aiutato dal regolamento - La scelta del numero due al mondo porta con sé due domande: poteva farlo e perché ha detto no all'Italia? Lo riporta fanpage.it

sinner partecipa coppa davisCoppa Davis 2025: Sinner rinuncia, Alcaraz e persino Zverev presenti. Il forfait di Jannik inguaia gli Azzurri - Alcaraz ha detto no all'Italia per le Finals 8 di Coppa Davis a Bologna e mette nei guai l'Italia: i convocati di Volandri. Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Partecipa Coppa Davis