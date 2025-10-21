Sinner non partecipa alla Coppa Davis | condividete la sua scelta?

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Cercando di fare un pó chiarezza. - SINNER può liberamente decidere di non partecipare alle Finals di Coppa Davis rappresentando la sua nazione; - La gente può liberamente criticare la scelta di SINNER di non rappresentare la sua nazione. I fatti: Le finals Vai su Facebook

? Jannik Sinner a Sky Sport sulla scelta di non partecipare alle Final 8 di Coppa Davis: "Quest'anno io e il mio team abbiamo preso questa decisione: non è una scelta semplice saltare la Davis, però l'obiettivo dopo Torino è quello di ripartire con il piede giu - X Vai su X

Quest’anno Jannik Sinner non giocherà con l’Italia le finali di Coppa Davis di tennis - Jannik Sinner non giocherà con la Nazionale italiana le finali di Coppa Davis di tennis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre (a cui partecipano otto squadre). Secondo ilpost.it

Perché Sinner ha deciso di rinunciare alla Coppa Davis con l’Italia, aiutato dal regolamento - La scelta del numero due al mondo porta con sé due domande: poteva farlo e perché ha detto no all'Italia? Lo riporta fanpage.it

Coppa Davis 2025: Sinner rinuncia, Alcaraz e persino Zverev presenti. Il forfait di Jannik inguaia gli Azzurri - Alcaraz ha detto no all'Italia per le Finals 8 di Coppa Davis a Bologna e mette nei guai l'Italia: i convocati di Volandri. Si legge su sport.virgilio.it