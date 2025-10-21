Sinner | I prossimi tornei? Per me sono fondamentali E su Cahill

Jannik Sinner ha parlato prima dell'inizio dell'Atp di Vienna proponendo un bilancio parziale della sua stagione: "È stato un anno positivo, adesso vogliamo finire in bellezza. I tornei indoor sono sempre importanti per me". Il campione azzurro ha poi parlato del suo coach Darren Cahill: "È una figura molto importante per me, ci parlerò dopo Torino.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "I prossimi tornei? Per me sono fondamentali. E su Cahill..."

