Sinner ha vinto due volte anche il ricchissimo Six Kings Slam, vediamo se l’anno prossimo lo salta (Repubblica) Il no di Jannik Sinner alla Coppa Davis ha fatto cambiare atteggiamento ad alcuni media italiani che su di lui sono stati a dir poco compiacenti (a partire dalla vicenda doping). Il commento è affidato a Emanuela Audisio: Fino all’altro ieri Jannik sulla Davis rispondeva: «Vedremo». Che vuoi vedere, se hai già dato la tua indisponibilità? Cosa ti costa dire la verità? Non si tratta di voltare le spalle all’Italia, che pure ti ha sostenuto quando il mondo ti accusava di doping e ti ha difeso durante la squalifica, ma di limpidezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner ha vinto due volte anche il ricchissimo Six Kings Slam, vediamo se l’anno prossimo lo salta (Repubblica lo attacca)