Sinner ha sbagliato tempi e modi del suo no alla Coppa Davis | oltre i suoi interessi ci sono passioni e sentimento | Il commento

Se nel criticare il NO di Jannik Sinner alle fasi finali della Coppa Davis a Bologna si tirano in ballo il suo luogo di nascita (San Candido, Alta Pusteria), la lingua in cui probabilmente si esprime meglio (il tedesco) e il paese nel quale ha scelto il domicilio fiscale (Montecarlo), si sceglie una strada sbagliata. Sinner va criticato nel merito della sua decisione: tempi, modi, il contesto, il detto e il non detto. Sostiene il partito che in queste ore ha difeso, o in ogni caso sta cercando di giustificare la posizione del tennista numero 2 al mondo, che il NO alla Davis era annunciato e qualcuno lo aveva già anticipato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

