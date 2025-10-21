Ha detto no a Mattarella. Ha detto no a Sanremo. Ha detto no – la bellezza di quattro volte – alla Coppa Davis. Cosa manca? Se Gattuso lo convocasse per i playoff mondiali solo per il gusto di incassare pure lui un rifiuto, avrebbe completato il pantheon dei ripudiati istituzionali di questo garrulo Paese. Sarebbe il caso di chiudere la questione: tu, a Sinner, “nazional-popolare” non glielo dici. Perché proprio non è il caso: il campione che pure spesso accarezza per quieto vivere la retorica identitarista, è la quintessenza del professionista apolide. Non c’è statuina presepiale che possa trasformarlo a nostro uso e consumo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner è un’azienda individuale, non un’eccellenza del made in Italy