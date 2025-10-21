Sinner e il no alla Davis le scelte di un campione che non cerca il consenso dei tifosi

(Adnkronos) – Jannick Sinner non giocherà la finale di Coppa Davis con l'Italia. Una scelta che si lega alla programmazione, a quel difficile esercizio che deve tenere insieme preparazione fisica, tenuta mentale, e un calendario che rischia di comprometterle tutte e due. Nessuna discussione sul piano manageriale. Evidentemente, è la decisione che il suo team . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

