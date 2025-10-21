Sinner e il no alla Coppa Davis da Salvini a Zoff | ecco chi difende Jannik

Webmagazine24.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Giù le mani da Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro, numero 2 del mondo, finisce nel mirino di addetti ai lavori e (pochi) tifosi per la decisione di rinunciare alle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Tra i difensori dell'altoatesino, spiccano nomi della politica e dello sport. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

