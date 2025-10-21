Sinner dice no alla Coppa Davis Panatta | Poteva fare uno sforzo Pietrangeli | Schiaffo al Paese

Periodicodaily.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli prendono le distanze da Jannik Sinner dopo la decisione di non giocare la Final Eight di Coppa Davis.    "Io alla Davis non avrei mai rinunciato, e se qualcuno della squadra l’avesse fatto, sarebbero stati i compagni e il capitano, prima ancora della federazione, a chiedere spiegazioni nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sinner dice no coppaSinner dice no alla Coppa Davis, Panatta: "Poteva fare uno sforzo". Pietrangeli: "Schiaffo al Paese" - I due ex tennisti criticano l'altoatesino per la rinuncia alla Coppa Davis: 'Scelta incomprensibile, uno schiaffo al Paese. Come scrive adnkronos.com

sinner dice no coppaPagina 0 | Sinner, è la logica del Ceo: cosa si nasconde dietro il no all’Italia di Coppa Davis - I convocati di Volandri: Musetti, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Valvassori ... Scrive tuttosport.com

sinner dice no coppaSinner dice no alla Davis, ed è subito polemica: ecco chi lo difende e chi lo attacca - Sinner, attualmente impegnato a Vienna e reduce dall'esibizione milionaria di Riad, ha spiegato la sua scelta citando la necessità di ottimizzare la ... Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Dice No Coppa