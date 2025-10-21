Jannik Sinner batte Alcaraz a Riad e si prende la scena, ma il fuoriclasse spagnolo non ci sta e lancia subito la sfida al rivale azzurro. A Riad si è appena concluso uno degli eventi più chiacchierati dell’anno tennistico, il Six King Slam, torneo fuori dal circuito ATP ma con un fascino e un montepremi che hanno attirato i grandi nomi del tennis mondiale. L’Arabia Saudita ha voluto fortemente questa manifestazione per trasformarla in un palcoscenico globale, e infatti il livello degli invitati non ha deluso. A rubare la scena, come spesso accade ultimamente, sono stati loro: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due volti simbolo della nuova generazione del tennis. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sinner-Alcaraz, subito la rivincita: se la sono promessa