Sinistra Italiana Piacenza | In dialogo col centrosinistra portando le nostre proposte

Si è tenuto di recente il Congresso fondativo di Sinistra Italiana Federazione di Piacenza, un momento cruciale per la ridefinizione delle strategie politiche e l'elezione dei nuovi organismi dirigenti in vista delle prossime sfide locali, in particolare le elezioni amministrative del 2027. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

