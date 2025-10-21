Sinistra Italiana Piacenza | In dialogo col centrosinistra portando le nostre proposte

Ilpiacenza.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto di recente il Congresso fondativo di Sinistra Italiana Federazione di Piacenza, un momento cruciale per la ridefinizione delle strategie politiche e l'elezione dei nuovi organismi dirigenti in vista delle prossime sfide locali, in particolare le elezioni amministrative del 2027. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

