Sinergia col Museo delle Civiltà | Valorizzare collezioni etnografiche

Una nuova e importante collaborazione tra i Musei civici di Reggio e il Museo delle Civiltà di Roma darà nuova luce al ricco patrimonio etnografico conservato al Palazzo dei Musei di Reggio. La convenzione, sottoscritta nei giorni scorsi, prevede una serie di azioni condivise per promuovere e studiare le collezioni, con un’attenzione particolare alla sezione etnografica “Mondi”. Al centro dell’accordo vi è lo scambio di competenze e risorse tra le due istituzioni: l’obiettivo è sviluppare attività congiunte di ricerca, didattica, formazione e valorizzazione, anche grazie al supporto tecnico e scientifico del Museo romano, che include il Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, da sempre punto di riferimento nazionale nel settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

