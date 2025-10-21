Sindaca diretta da Fausto Brizzi | bagarre sulle parole di Gandolfo Salis replica | Con i nani si perdono le elezioni

Bagarre in consiglio comunale questo pomeriggio durante la discussione sulla modifica del Puc a Nervi. Mentre i consiglieri stavano esprimendo il parere sulla richiesta di sospensiva presentata dal capogruppo di Vince Genova, Pietro Piciocchi, il consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

"Sindaca diretta da Fausto Brizzi": bagarre sulle parole di Gandolfo. Salis replica: "Con i nani si perdono le elezioni" - Salis è poi intervenuta difendendo il marito, definendolo “un bravo regista”, e parlando anche della sua sfera privata: “È un bravo marito e un bravo padre di nostro figlio Eugenio. Riporta genovatoday.it

Una sindaca in copertina, tra sport e politica. Chi è Silvia Salis - La genovese Salis – 40 anni lo scorso 17 settembre – è sposata con il regista Fausto Brizzi, ha un figlio che porta il cognome. Scrive ilfoglio.it

Silvia Salis, chi è la sindaca di Genova (e potenziale candidata del centrosinistra come premier): dalla carriera come sportiva a quella come politica - Silvia Salis ha vinto le elezioni comunali meno di cinque mesi fa e ora il campo progressista la indica come potenziale sfidante ... Da ilmessaggero.it