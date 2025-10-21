Simone Schiavello fiaccolata per ricordare il 19enne ucciso Non è la nostra Ostia

Romatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non è la nostra Ostia”. Lunedì 20 ottobre una fiaccolata ha ricordato Simone Schiavello, il 19enne ucciso a coltellate a Ostia Nuova. In piazza tantissime persone hanno preso parte al corteo. Già nella serata di sabato, nell'area dei palazzi che si affacciano su piazzale Lorenzo Gasparri, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

