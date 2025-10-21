Simone Schiavello fiaccolata per ricordare il 19enne ucciso Non è la nostra Ostia
“Non è la nostra Ostia”. Lunedì 20 ottobre una fiaccolata ha ricordato Simone Schiavello, il 19enne ucciso a coltellate a Ostia Nuova. In piazza tantissime persone hanno preso parte al corteo. Già nella serata di sabato, nell'area dei palazzi che si affacciano su piazzale Lorenzo Gasparri, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Omicidio Simone Schiavello, video incastra un 34 enne: “Visto la rissa davanti casa e sono uscito” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/omicidio_simone_schiavello_ostia_arrestato_simone_jerez_video_vestaglia-424925621/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Lunedì prossimo 20 ottobre si terrà la fiaccolata silenziosa in memoria di Simone Schiavello, il giovane 19enne accoltellato a morte a Ostia nei giorni scorsi. L'itinerario del corteo. - facebook.com Vai su Facebook
Fiaccolata a Ostia per ricordare Simone Schiavello: “Difendiamo i nostri ragazzi dalla droga” - Centinaia di persone attese questa sera alle 21 per la fiaccolata in memoria del 19enne ucciso in via Forni ... Scrive ilfaroonline.it
Ostia non dimentica Simone Schiavello, il 19enne ucciso a coltellate - Centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per chiedere giustizia. Riporta rainews.it
Omicidio Simone Schiavello, fumogeni e striscione a Ostia Nuova. Oggi la fiaccolata contro i pusher - Martedì invece si riunirà a Ostia la commissione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, per un'audizione straordinaria presso la sede del X Municipio ... Riporta romatoday.it