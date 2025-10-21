Simon the Sorcerer torna ragazzo | il prequel che parla italiano
Certe leggende non smettono di chiamarci per nome. Dopo oltre trent’anni, Simon the Sorcerer riapre il suo diario con Simon the Sorcerer Origins, un prequel ufficiale che riporta il giovane mago al centro della scena e lo fa con una mano tutta italiana, quella di Smallthing Studios. Il debutto è fissato per il 28 ottobre. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
