Simon the Sorcerer Origins | il ritorno della leggenda è made in Italy

(Adnkronos) – C’è un incantesimo che torna a brillare dopo più di trent’anni. Si chiama Simon the Sorcerer, ed è pronto a rinascere con Simon the Sorcerer Origins, prequel ufficiale dell’amato classico per PC e Commodore Amiga che negli anni ’90 conquistò un’intera generazione di giocatori. A firmare questa rinascita è Smallthing Studios, casa di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In occasione del Next Fest di Steam è stata pubblicata una ricca demo dell'avventura classica Simon The Sorcerer Origins. - facebook.com Vai su Facebook

Simon the Sorcerer, Sword of Sodan 2 e gli altri giochi di Smallthing Studios - Smallthing Studios ha annunciato i suoi prossimi progetti, dal remake di Simon the Sorcerer al sequel del classico Sword of Sodan, passando per due nuovi titoli: Where the River Dies e l'horror 14:18. Scrive multiplayer.it

Oltre Simon the Sorcerer Origins: remake e nuovi giochi per il team italiano Smallthing Studios - In vista del lancio di Simon the Sorcerer Origins, il team italiano Smallthing Studios svela tanti nuovi progetti, incluso un remake del primo Simon. Secondo everyeye.it

Simon The Sorcerer Remake è in sviluppo e potrebbe esserci anche una sorpresa con Origins - Simon The Sorcerer avrà anche un Remake da parte degli stessi autori del nuovo Simon the Sorcerer Origins: l'annuncio è arrivato da parte del director Massimiliano Calamai durante il Cortocircuito. Scrive msn.com