Simon the Sorcerer Origins | il ritorno della leggenda è made in Italy

Periodicodaily.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – C’è un incantesimo che torna a brillare dopo più di trent’anni. Si chiama Simon the Sorcerer, ed è pronto a rinascere con Simon the Sorcerer Origins, prequel ufficiale dell’amato classico per PC e Commodore Amiga che negli anni ’90 conquistò un’intera generazione di giocatori. A firmare questa rinascita è Smallthing Studios, casa di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

simon the sorcerer originsSimon the Sorcerer, Sword of Sodan 2 e gli altri giochi di Smallthing Studios - Smallthing Studios ha annunciato i suoi prossimi progetti, dal remake di Simon the Sorcerer al sequel del classico Sword of Sodan, passando per due nuovi titoli: Where the River Dies e l'horror 14:18. Scrive multiplayer.it

simon the sorcerer originsOltre Simon the Sorcerer Origins: remake e nuovi giochi per il team italiano Smallthing Studios - In vista del lancio di Simon the Sorcerer Origins, il team italiano Smallthing Studios svela tanti nuovi progetti, incluso un remake del primo Simon. Secondo everyeye.it

simon the sorcerer originsSimon The Sorcerer Remake è in sviluppo e potrebbe esserci anche una sorpresa con Origins - Simon The Sorcerer avrà anche un Remake da parte degli stessi autori del nuovo Simon the Sorcerer Origins: l'annuncio è arrivato da parte del director Massimiliano Calamai durante il Cortocircuito. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Simon The Sorcerer Origins