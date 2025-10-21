Simest Sandro Donati entra a far parte del Cda

Sandro Donati, presidente della Banca del Piceno, è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione di Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane. La nomina, approvata dall'Assemblea degli azionisti l'8 ottobre 2025, resterà in vigore per il triennio 2025-2027. Nel suo intervento, Donati ha espresso entusiasmo per l'incarico ricevuto, affermando: «È per me un grande onore poter contribuire alla missione di una realtà che rappresenta un pilastro fondamentale nel sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

