Silvia Toffanin nella parodia di Brenda Lodigiani a Gialappa Show | Sei una bella persona e non meriti il traffico

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brenda Lodigiani nella nuova edizione del Gialappa Show imita Silvia Toffanin in una parodia esilarante. Nella prima intervista con Paola Barale, sono volate frasi fatte e versi di canzoni, poi argomenti legati al traffico cittadino e al trattamento alle unghie: "Sei una bellissima persona e non te lo meriti il traffico. Torna a trovarci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

