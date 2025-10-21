Sigfrido Ranucci dopo l' attentato sfida e provoca il governo Meloni cosa ha detto alla manifestazione

Sigfrido Ranucci si rivolge al governo Meloni dopo l'attentato: "Diffidate dei politici che non rispondono alla stampa", le sue parole.

Al fianco di Sigfrido Ranucci che ha subito un gravissimo attentato. E con lui al fianco dei giornalisti d’inchiesta che fanno un lavoro prezioso per la democrazia. - facebook.com Vai su Facebook

Gad Lerner commenta l'attentato contro Sigfrido Ranucci: "Io sono meno cauto di voi nel mettere in relazione un'autobomba con la storia di questo Paese". #inonda - X Vai su X

Ranucci chiude evento M5s dopo attentato: Se tentativo era zittirci, hanno sbagliato obiettivo - (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 “Se il tentativo era zittirci, hanno sbagliato obiettivo“, ha detto Sigfrido Ranucci dal palco della manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle a favore de ... Secondo quotidiano.net

Sigfrido Ranucci al Parlamento europeo dopo l’attentato: «Querele al posto delle pallottole, tra di voi siede un maestro…» - Ranucci ha aggiunto qualche dettaglio sull'attentato subito: «Ho paura, non so perché lo hanno fatto». Segnala msn.com

Libertà di stampa, piazza Santi Apostoli piena a Roma per Sigfrido Ranucci dopo l’attentato - A Roma manifestazione del M5S per la libertà di stampa e in sostegno a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato. Lo riporta romait.it