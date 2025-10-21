Sigfrido Ranucci al Parlamento europeo dopo l’attentato | Querele al posto delle pallottole tra di voi siede un maestro…
«Le bombe non so a cosa fossero finalizzate, questa è la cosa che mi preoccupa di più. Ho paura, ma è un sentimento necessario che ti salva e che salva le persone più care». Così Sigfrido Ranucci, di fronte al Parlamento europeo, ha riavvolto il nastro sull’attentato di cui è stato vittima pochi giorni fa. «Pensate che sono riusciti a prendermi la macchina senza assicurazione per incendi e atti vandalici», ha anche scherzato. Il giornalista e conduttore Rai, in collegamento con l’assemblea di Strasburgo in occasione della giornata del premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo investigativo, ha parlato delle minacce subite nel corso degli ultimi anni: «L’attentato è arrivato dopo tre o quattro anni di azioni contro di me, molte non le ho mai rese pubbliche per evitare l’effetto “al lupo al lupo”». 🔗 Leggi su Open.online
