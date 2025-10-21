Sigarette previsti aumenti nel 2026 | 15 centesimi in più
Nella nuova Legge di Bilancio, approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso 17 ottobre e che ora dovrà essere esaminata dal Parlamento, è previsto un aumento del prezzo delle sigarette nel 2026. AUMENTI DELLE ACCISE – Nel corso della conferenza stampa che si era tenuta al termine del Consiglio dei ministri, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Altre letture consigliate
Gli aumenti delle accise così come previsti dalla prima bozza della manovra avranno un effetto sui prezzi delle sigarette di 14-15 centesimi nel 2026, arrivando ad un totale di 60 centesimi nei tre anni di programmazione. E' quanto emerge dai calcoli di fonti - facebook.com Vai su Facebook
Gli aumenti delle accise così come previsti dalla prima bozza della manovra avranno un effetto sui prezzi delle sigarette di 14-15 centesimi nel 2026, arrivando ad un totale di 60 centesimi nei tre anni di programmazione. E' quanto emerge dai calcoli di fonti - X Vai su X
Manovra, aumenti anche per le sigarette: 15 centesimi in più nel 2026, 60 in tre anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, aumenti anche per le sigarette: 15 centesimi in più nel 2026, 60 in tre anni ... Come scrive tg24.sky.it
Aumentano le sigarette dal 2026, di quanto? Novità in Manovra - Vediamo cosa prevede la Legge di Bilancio e come si ripartiscono nei prossimi anni. Riporta money.it
Manovra 2026, sigarette e carburanti: aumenti in arrivo - Gli aumenti delle accise, previsti nella prima bozza della manovra 2026, porteranno a un rincaro dei prezzi delle sigarette di circa 14- Si legge su finanza.repubblica.it