Siena tra arte e glamour | si apre la nuova stagione dei Teatri di Siena
SIENA – Il conto alla rovescia è finito: si apre la nuova stagione dei Teatri di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Venerdì (24 ottobre) dalle 20, il Cortile del Podestà si trasformerà in un elegante red carpet, preludio a una serata di spettacolo. Alle 21, il Teatro dei Rinnovati accoglierà il primo appuntamento del Sipario Rosso con la commedia di Ferzan Ozpetek Magnifica presenza, interpretata da Serra Yilmaz e da un cast di straordinaria vitalità. “ Apriamo una stagione che sarà un viaggio tra arte, emozione e incontri straordinari – ha dichiarato Bocciarelli –. Accanto ai consolidati ‘Sipario Rosso’ e ‘Sipario Blu’, arrivano due novità assolute: Extra Sipario, spazio dedicato alla sperimentazione e ai nuovi linguaggi, e il Gran Galà delle Arti Sceniche, una festa per celebrare il teatro in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
