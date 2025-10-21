Siena espulso 18enne tunisino dopo un’aggressione nel centro storico | rimpatriato dalla Polizia
Un tunisino di 18 anni, coinvolto in un'aggressione ad aprile, è stato espulso dalla Polizia di Siena e condotto al centro di rimpatrio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
