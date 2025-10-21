Sicurezza stradale e smart mobility l’assessore Pasquariello a Padova per City Vision

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho partecipato, questo pomeriggio in rappresentanza del sindaco Clemente Mastella, presso l’Auditorium San Gaetano a Padova all’evento City Vision – Stati generali delle Città intelligenti, prendendo parte al tavolo di lavoro ‘Infrastrutture, dati e use cases per la mobilità del futuro’. E’ stata una preziosa occasione per promuovere l’immagine e il lavoro dell’Amministrazione comunale in tema di sicurezza stradale e smart mobility. La città di Benevento ha ricevuto il premio Buone pratiche 2025-2026”, lo spiega in una nota l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza stradale e smart mobility, l’assessore Pasquariello a Padova per City Vision

