Sicurezza a scuola | la denuncia UIL dopo la tragedia di Alassio

Scuolalink.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragica scomparsa della collaboratrice scolastica Maria Boschetto ad Alassio riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle scuole italiane. La UIL esprime cordoglio ma denuncia condizioni inaccettabili: l'incidente, causato dal cedimento di una finestra, evidenzia un problema strutturale e non più ignorabile.Collaboratrice scolastica morta ad Alassio, Veronese e D’Aprile (UIL): “Inaccettabili le condizioni di troppi edifici scolastici. La sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere la priorità assoluta”La Uil Nazionale e la UIL Scuola Rua esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Boschetto, collaboratrice delle scuole Ollandini di Alassio, deceduta pochi giorni dopo un grave incidente avvenuto mentre era al lavoro. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

sicurezza a scuola la denuncia uil dopo la tragedia di alassio

© Scuolalink.it - Sicurezza a scuola: la denuncia UIL dopo la tragedia di Alassio

