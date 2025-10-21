Sicilia in testa per crescita del numero di nuove imprese ma Messina resta indietro

Sicilia in testa per crescita del numero di nuove imprese nel terzo trimestre 2025. La perfomance positiva dell'isola è certificata dall'analisi trimestrale di Movimprese condotta da Unioncamere e Infocamere e pubblicata su La Sicilia di oggi. Nel trimestre estivo, l'isola ha fatto registrare un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

BUONA STAGIONE A TUTTE LE SQUADRE! FIR Sicilia, con in testa il presidente Orazio Arancio, augura a tutte le società, agli atleti, agli allenatori, agli arbitri e ai tifosi un’ottima stagione sportiva! Che ogni partita sia vissuta all’insegna dei valori autentici Vai su Facebook

Imprese, nuovo balzo la crescita è trainata da Campania e Sicilia - Perché, se il sistema imprenditoriale italiano mostra un rafforzamento della sua vitalità nel trimestre ... ilmattino.it scrive

In crescita i trapianti in Italia, la Sicilia raddoppia donatori - Da stamattina e per i prossimi 3 giorni, Palermo accoglierà i massimi esperti dei trapianti italiani e stranieri. Segnala ansa.it

La Sicilia è la prima regione italiana per numero di comuni in crisi finanziaria - Sono 470 i comuni in stato di crisi (257 in predissesto e 213 in dissesto), più della metà è concentrata al Sud. Da rainews.it