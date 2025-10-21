Sicilia in testa per crescita del numero di nuove imprese ma Messina resta indietro

Messinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sicilia in testa per crescita del numero di nuove imprese nel terzo trimestre 2025. La perfomance positiva dell'isola è certificata dall'analisi trimestrale di Movimprese condotta da Unioncamere e Infocamere e pubblicata su La Sicilia di oggi. Nel trimestre estivo, l'isola ha fatto registrare un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sicilia testa crescita numeroImprese, nuovo balzo la crescita è trainata da Campania e Sicilia - Perché, se il sistema imprenditoriale italiano mostra un rafforzamento della sua vitalità nel trimestre ... ilmattino.it scrive

In crescita i trapianti in Italia, la Sicilia raddoppia donatori - Da stamattina e per i prossimi 3 giorni, Palermo accoglierà i massimi esperti dei trapianti italiani e stranieri. Segnala ansa.it

La Sicilia è la prima regione italiana per numero di comuni in crisi finanziaria - Sono 470 i comuni in stato di crisi (257 in predissesto e 213 in dissesto), più della metà è concentrata al Sud. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Testa Crescita Numero