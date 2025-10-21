Sicignano degli Alburni SA 33enne tunisino arrestato per apologia del terrorismo su TikTok oltre 200 contenuti pro jihad islamica - VIDEO

21 ott 2025

Gli investigatori hanno accertato “l’adesione dell’indagato ai principi jihadisti e condotte di apologia di reati di terrorismo mediante l’uso di strumenti informatici”. Sul profilo social dell’uomo erano presenti video che esaltavano “il sacrificio della vita dei martiri”, l’odio verso “gli infedel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

