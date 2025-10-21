Siamo stati dietro le quinte del concerto di Lady Gaga grazie a Mastercard

Vanityfair.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie all'esperienza priceless offerta ai clienti affluent di Mastercard, siamo saliti sul palco di Lady Gaga scoprendo dettagli che non avremmo mai indovinato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

