Siamo stati dietro le quinte del concerto di Lady Gaga grazie a Mastercard

Grazie all'esperienza priceless offerta ai clienti affluent di Mastercard, siamo saliti sul palco di Lady Gaga scoprendo dettagli che non avremmo mai indovinato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Siamo stati dietro le quinte del concerto di Lady Gaga (grazie a Mastercard)

Argomenti simili trattati di recente

In questi ultimi giorni siamo stati nelle piazze di tutta la Lombardia, davanti agli ospedali e nei luoghi della sanità territoriale, per raccontare la nostra proposta di riforma della sanità lombarda e ascoltare le storie di chi ogni giorno vive le difficoltà del Servizio S - facebook.com Vai su Facebook

Siamo stati in Val di Zena, colpita dall’#alluvione dell’ottobre 2024. I cittadini danno priorità alla messa in sicurezza del territorio rispetto alla delocalizzazione prevista dall’ordinanza: “La politica è lenta, servono risposte concrete”. #PresaDiretta DOMENICA - X Vai su X

“Dietro le quinte..”. Isola dei Famosi, è nata (già) una coppia: il gossip piccante - A pochi giorni dal debutto L'Isola dei famosi 2025 ha già la sua prima coppia? Lo riporta ilsussidiario.net

Belen e Barbara d’Urso si incontrano dietro le quinte di Ballando/ Cosa è successo dopo anni di silenzio - Ballando con le Stelle, incontro ad alta tensione tra Barbara d’Urso e Belen Rodriguez: ecco cosa è successo davvero dietro le quinte della puntata. Si legge su ilsussidiario.net

Springsteen, dietro le quinte di «Nebraska» - In attesa di decidere se ci piace o meno Jeremy Allen White nei panni dell’uomo che allora riconoscevamo come unico Boss possibile, se ci piace il racconto di «Liberami ... Secondo ilmattino.it