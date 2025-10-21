Si vota il miglior barista Da domenica i tagliandi
La sfida sta per ricominciare: prende il via ufficialmente domenica la nuova edizione dell’iniziativa del Carlino dedicata ai baristi, in collaborazione con gli storici partner Ascom-Confcommercio, la Fipe (la federazione dei pubblici esercizi aderenti a Confcommercio) e la torrefazione forlivese Estados Cafè. Sull’edizione del 26 ottobre, infatti, i lettori troveranno pubblicato il primo tagliando con cui votare il proprio barista preferito: in totale ne usciranno all’incirca altri cento, al ritmo di sei uscite alla settimana (tutti i giorni tranne il lunedì). Il Carlino andrà avanti fino a domenica 22 febbraio, chiedendo ai propri lettori chi sia il professionista più bravo, simpatico, cortese, ferrato nei cappuccini o negli aperitivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
vota il miglior gol della settimana sulle storie Instagram HPtraining #hockey #promozione #gioco #oktraining #pattini #atleti #sportlife #HPTRAINING #hockeyislife #pattini #hockeypista #hockeyfan #hockeyplayers #hockeyback #hockeygame #hockeyfamil Vai su Facebook
TJWOMEN MVP - Vota la migliore in campo di Sassuolo-Juventus Women - X Vai su X
Giulia Ruscelli è la migliore barista d'espresso in Italia: la gara sul miglior caffè e cappuccino del mondo - La competizione per aggiudicarsi il titolo di miglior barista dell’espresso italiano al mondo si ... Da msn.com
Forlì, Giulia Ruscelli eletta miglior barista dell’espresso italiano al mondo - Si chiama Giulia Ruscelli, è di Forlì ed è la miglior barista dell’espresso italiano al mondo, vincitrice della gara finale di Espresso Italiano ... Lo riporta corriereromagna.it
Vota il miglior barista. Bagarre nella classifica - Un gruppo di cinque bariste guida la graduatoria, tra loro poche decine di tagliandi di differenza. Segnala ilrestodelcarlino.it