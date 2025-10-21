si vota il miglior barista da domenica i tagliandi

La sfida sta per ricominciare: prende il via ufficialmente domenica la nuova edizione dell’iniziativa del Carlino dedicata ai baristi, in collaborazione con gli storici partner Ascom-Confcommercio, la Fipe (la federazione dei pubblici esercizi aderenti a Confcommercio) e la torrefazione forlivese Estados Cafè. Sull’edizione del 26 ottobre, infatti, i lettori troveranno pubblicato il primo tagliando con cui votare il proprio barista preferito: in totale ne usciranno all’incirca altri cento, al ritmo di sei uscite alla settimana (tutti i giorni tranne il lunedì). Il Carlino andrà avanti fino a domenica 22 febbraio, chiedendo ai propri lettori chi sia il professionista più bravo, simpatico, cortese, ferrato nei cappuccini o negli aperitivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

