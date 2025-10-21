Si taglia il collo nel cantiere della ciclopedonale sulla Statale 36 | colpito operaio
Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di martedì 21 ottobre nel cantiere della nuova ciclovia di Isella a Civate. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:15 a lato della Strada Statale 36, in direzione nord. Secondo le prime informazioni, un uomo di 33 anni sarebbe rimasto coinvolto in un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Si taglia il collo nel cantiere della ciclopedonale sulla Statale 36: colpito operaio - Incidente sul lavoro a Civate durante i lavori della nuova pista ciclopedonale. Come scrive leccotoday.it
Incidente sul lavoro, operaio si taglia la gola con un flessibile: 33enne gravissimo, lavorava a un sottopassaggio ciclopedonale tra Civate e Suello - L'uomo, residente in Valsassina, è stato ricoverato all’ospedale Alessandro Manzoni, in codice rosso. Lo riporta milano.corriere.it