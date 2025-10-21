Si sposa e tutte le sue ex si presentano al matrimonio con l’intento di distruggerlo

A Hendgi, un villaggio cinese in provincia di Yuhan, uno sposo nel giorno delle sue nozze è stato sorpreso dalla presenza di alcune invitate inaspettate. Tutte le sue ex fidanzate si sono presentate in gruppo con un solo obiettivo: rovinare il matrimonio e la festa. Le immagini diventate virali sui social hanno immortalato il dolce . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

