Si sporge per salutare la sorellina bambino di 10 anni cade dal balcone | è grave

Un bambino di 10 anni è caduto dal balcone di casa intorno alle 11.30 in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina a Roma. Si sarebbe sporto per salutare la sorella che usciva dal portone in quel momento. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù. Indaga la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

