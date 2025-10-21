Si sporge per salutare la sorella e cade dal balcone grave un bimbo di 10 anni

AGI - Un  bambino di 10 anni  è in  gravi condizioni  dopo essere  caduto dal balcone  di una palazzina in via Beniamino De Ritis, in  zona Tiburtina, a  Roma. Il  bimbo  si sarebbe  affacciato al balconcino  per  salutare la sorellina  e avrebbe  perso l'equilibrio   cadendo in strada. Sul posto i  sanitari del 118  che hanno portato il bambino all' ospedale Bambino Gesù. Indaga la  polizia di Stato. 🔗 Leggi su Agi.it

