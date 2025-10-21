Si sporge dalla finestra per salutare la sorellina ma cade nel vuoto | ferito gravemente bimbo di 10 anni L’incidente stamane a Roma

Roma, zona Tiburtina: bimbo di 10 anni precipita dalla finestra mentre saluta la sorella. È in gravi condizioni al Bambino Gesù La dinamica. Secondo una prima ricostruzione, nella mattinata di martedì 21 ottobre un bambino di 10 anni si trovava in casa, in zona Tiburtina. Dopo aver visto la sorellina uscire dal portone, si sarebbe affacciato alla finestra per seguirla con lo sguardo e, sporgendosi troppo, avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto. I soccorsi. L'allerta è scattata immediatamente: il 118 ha preso in carico il minore, che è stato intubato e trasportato in codice rosso all' ospedale Bambino Gesù.

