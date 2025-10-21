Si spacca un tubo sotterraneo e Famagosta finisce sott'acqua | cantine allagate e auto danneggiate a Milano

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre si è spaccato un tubo della rete idrica in piazzale Carrara, costringendo i Vigili del Fuoco a un lungo intervento di riparazione. L'acqua è entrata in diverse cantine e anche negli abitacoli delle auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

