Si spacca un tubo sotterraneo e Famagosta finisce sott'acqua | cantine allagate e auto danneggiate a Milano
Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre si è spaccato un tubo della rete idrica in piazzale Carrara, costringendo i Vigili del Fuoco a un lungo intervento di riparazione. L'acqua è entrata in diverse cantine e anche negli abitacoli delle auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
? IL COMPLETO PER LE GIUSTE ? Stile e comfort si uniscono in un completo in neoprene. gonna a tubo con spacco posteriore e cintura in vita maglia girocollo con applicazione in borchie e brillanti www.ekhoabbigliamento.com #neoprene #ekho Vai su Facebook