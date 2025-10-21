Si scaglia contro Pio Esposito scintille in campo | furia Acerbi

Pio Esposito e Francesco Acerbi sono finiti sotto ai riflettori dopo un confronto in campo: scintille tra i due nerazzurri? Grazie alla vittoria all'Olimpico contro la Roma, e complice la sconfitta del Napoli, fermato dal Torino di mister Baroni, l' Inter aggancia in classifica proprio le due rivali, rilanciandosi in zona alta della Serie A. Nella sfida contro i giallorossi, il protagonista assoluto è stato Ange-Yoan Bonny, attaccante francese arrivato la scorsa estate dal Parma. Il numero 14 nerazzurro ha sbloccato il match già al 6' minuto, indirizzando fin da subito una partita poi rimasta aperta fino alla fine.

