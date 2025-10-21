Si rompe l' adduttrice principale del Verde | niente acqua in quattro Comuni e provinciale chiusa al traffico

Chietitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rottura dell’adduttrice principale dell’acquedotto del Verde, nel Comune di San Buono, lascia a secco quattro Comuni.La Sasi fa sapere che prenderanno il via domani, mercoledì 22 ottobre, i lavori di riparazione sulla condotta principale dell’acquedotto del Verde nel Comune di San Buono. La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

