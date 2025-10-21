Si rompe la storia tra Guido e Mariella Lezioni sul tradimento da un posto al sole

Quando una storia si rompe, anche se i due sono ancora innamorati, non si ripara più. Puoi provare e riprovare, ma ormai si è rotta. E’ ciò che sta accadendo a Guido e Mariella. Entrambi vorrebbero ancora stare insieme, lui prova in tutti i modi a farle capire che è innamorato solo di lei e sa che ha sbagliato, e lei non aspetta altro che tornare con lui. Ma non riesce a dimenticare ciò che le ha fatto, e soprattutto a fidarsi ancora ciecamente di lui. Un dubbio le rimarrà sempre, e con quello non può convivere. L’unica soluzione, forse, sarebbe quella di accettare il tradimento prima ancora che accada. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

