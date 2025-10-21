Si parte con la Superlega | per il Cisterna Volley esordio contro la corazzata Itas Trentino
Si parte. Inizia con la proibitiva sfida all’Itas Trentino la SuperLega Credem Banca 202526 del Cisterna Volley. Alle 20.30 i pontini ospitano i campioni d’Italia nel palazzetto di via delle Province.“Siamo pronti, concentrati e consapevoli delle nostre possibilità – ha sottolineato il coach. 🔗 Leggi su Today.it
Verona parte con il piede giusto! Keita trascina la squadra, Christenson regista perfetto. https://volleyball.it/2025/10/21/notizie/argomenti/superlega/articolo/superlega-credem-banca-verona-parte-con-il-piede-giusto-keita-trascina-e-christenson-firma-la-re - X Vai su X
notte prima dell'esordio... #andumacuni #cuneovolley #SuperLega #Cuneo #ilCuorediunacittà #esordio #trasferta #forzacuneo - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv la Superlega di volley: orari partite 20-21 ottobre, programma, streaming - La Superlega riaccende i riflettori e lo fa con una prima giornata che ha già il sapore del grande volley. Secondo oasport.it
SUPERLEGA / Cuneo parte con carattere: un punto e tanto cuore nel tie-break contro Padova - Bernardo lotta fino all’ultimo pallone e strappa il primo punto stagionale in SuperLega. Da targatocn.it
Superlega di pallavolo maschile: tutte le date e il calendario completo della stagione del volley 2025/26 - I migliori club sono pronti ad affrontarsi, dal 20 ottobre 2025 al 25 febbraio 2026, durante la regular season del Campionato di Superlega maschile. Da olympics.com