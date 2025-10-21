Si parte con la Superlega | per il Cisterna Volley esordio contro la corazzata Itas Trentino

Si parte. Inizia con la proibitiva sfida all’Itas Trentino la SuperLega Credem Banca 202526 del Cisterna Volley. Alle 20.30 i pontini ospitano i campioni d’Italia nel palazzetto di via delle Province.“Siamo pronti, concentrati e consapevoli delle nostre possibilità – ha sottolineato il coach. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

