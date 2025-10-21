Si fanno sempre meno figli l' Abruzzo è la regione con il calo peggiore della natalità

Chietitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si fanno sempre meno figli e l'Abruzzo è la regione con meno nati, facendo registrare -10,2%. Questo il risultato più eclatante del rapporto Istat su Natalità e fecondità della popolazione residente, citato dall'agenzia Agi. L'Abruzzo, come detto, è la regione con il primato negativo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

