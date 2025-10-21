Si è sposata Nozze per la figlia dei due attori | cellulari vietati e invitati vip

Un matrimonio da favola, avvolto nel massimo riserbo, ha unito sabato 18 ottobre 2025 la figlia dell’attore. Lei ha detto “sì” in una suggestiva cerimonia celebrata in Spagna, in un luogo carico di storia e fascino: l’antica abbazia Retuerta Le Domaine di Valladolid, un ex monastero trasformato in un hotel di lusso e cantina. L’evento, elegante e discreto, ha visto la partecipazione di oltre 200 invitati, tra cui numerosi volti noti, ma nessuna immagine ufficiale è trapelata: i telefoni erano rigorosamente vietati. A rendere ancora più esclusiva la cerimonia è stata proprio la decisione degli sposi di garantire una privacy totale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

