Si chiude a Latina il 26° Festival Internazionale del Circo d’Italia | tutti i premiati
Cala il sipario a Latina anche sulla 26esima edizione dell’International Circus Festival of Italy; una kermesse che dal 16 al 20 ottobre ha visto sfidarsi, dentro al tendone di via Rossetti, più di 100 artisti provenienti da 18 Nazioni, che hanno messo in scena nove spettacoli con 24 grandi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
